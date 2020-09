Scuola: Città Metropolitana consegna 3.400 banchi monoposto

Nelle scuole superiori di Torino e provincia stanno arrivando complessivamente 20 mila banchi monoposto utili per rispettare il distanziamento imposto dall'emergenza Covid19; 3 mila 400 sono quelli acquistati dalla Città metropolitana. Si tratta di due tipi di banchi, 50x70 e 70x70, a seconda delle dimensioni delle aule, del costo rispettivamente di 31 e 38 euro l'uno, e tutti del tipo tradizionale, dato che nessuna scuola ha fatto richiesta per quelli con le rotelle. Al momento e' arrivato un primo carico di 900 banchi e le prime consegne sono state effettuate al Liceo Newton di Chivasso e al D'Azeglio di Torino che hanno ricevuto rispettivamente 209 e 450 banchi. Le consegne proseguiranno nei prossimi giorni al Gobetti di Torino (170 per la sede e 170 per la succursale) e al Baldessano-Roccati di Carmagnola (170).