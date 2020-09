Regione Piemonte investe 2 mln per inserimento disabili

La Regione Piemonte investirà due milioni di euro per progetti di inserimento di persone con disabilità nel mondo del lavoro. I primi investimenti copriranno 22 dei 29 progetti (su 30 presentati) passati al vaglio. "L'obiettivo - spiega l'assessore al Lavoro, Elena Chiorino - è permettere la realizzazione di progetti per offrire uno strumento ulteriore rispetto a quanto già esistente, il Buono servizi, per promuovere l'inserimento delle persone con disabilità e, in particolare, di quelle affette da disabilità grave. Le iniziative dovevano essere presentate da un raggruppamento composto da un soggetto accreditato con il ruolo di capofila cui si aggiungono un ente pubblico ed uno del terzo settore". L'iniziativa è stata spalmata su tutto il territorio regionale: 4 progetti riguardano Asti, 4 Alessandria, 2 Biella, 5 Cuneo, 2 Novara, 17 Torino, e uno Vercelli. Tra i soggetti pubblici che hanno partecipato vi sono parecchie Asl, l'Università di Torino, Enti gestori dei servizi sociali e Comuni. I progetti saranno avviati in autunno in collaborazione con altri soggetti tra cui i Centri per l'Impiego, attualmente in via di rafforzamento.