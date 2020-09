Coronavirus: 70 nuovi contagi in Piemonte

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione. Il totale rimane quindi di 4.153. Calano da 2.227 a 2.222 gli attualmente positivi rilevati. Sono invece 34.040 i positivi da inizio pandemia, 70 in più rispetto a ieri, di cui 54 asintomatici. Dei 70 casi, 18 sono stati rilevati via screening, 41 contatti di caso, 11 con indagine in corso. I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (come ieri), quelli non in terapia intensiva sono 136 (+13 rispetto a ieri) mentre le persone in isolamento domiciliare sono 2.080, 18 in meno di ieri. I tamponi diagnostici finora processati sono 649.585, di cui 363.248 risultati negativi.