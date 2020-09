Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, venerdì 18 settembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C,lo zero termico si attesterà a 3999m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: alta pressione sempre ben salda sul Nord Italia, garanzia di bel tempo prevalente su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Cieli da poco nuvolosi a parzialmente nuvolosi in pianura, qualche annuvolamento in più sui settori montuosi ma con basso rischio di fenomeni. Temperature stazionarie. Venti deboli. Mare Ligure quasi calmo o poco mosso.