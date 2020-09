Novara: Iodice lascia la Lega, si dimette anche da assessore

Emilio Iodice lascia la Lega e la guida dell'assessorato alla cultura del Comune di Novara. "Mi sono dissociato dal partito non essendo più in sintonia - spiega Iodice - anche se riconosco che la nomina ad assessore, oltre al fatto di essere stato il primo degli eletti nelle Comunali del 2016, è avvenuta di certo anche per la appartenenza alla Lega stessa". I dissapori tra l'ormai ex assessore, la giunta e la maggioranza di centrodestra sono nati dopo che Iodice ha accettato l'incarico a Torino, presso la sede Inail, di specialista in malattie nervose e mentali legate all'emergenza-Covid. Un incarico che, a giudizio della minoranza Pd, impediva a Iodice di dare il massimo impegno come assessore. La maggioranza non l'avrebbe mai sostenuto convintamente e, a suo dire, lo avrebbe critico in diverse occasioni, sia in pubblico che in privato.