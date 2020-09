A Torino Maker Faire, inventori per il bene comune

Creativi a confronto, il 19 e 20 settembre, per la settima edizione di Maker Faire Torino, organizzata da Fablab Torino - primo FabLab d'Italia - grazie al sostegno della Camera di Commercio di Torino. Il Toolbox Coworking accoglierà progetti, invenzioni e creazioni, prototipi o prodotti di artigianato digitale. Tra le molte proposte, le invenzioni applicate alla salute pubblica realizzate da start up del Politecnico di Torino, dalla Covid19 Mask al robot che valvola per la terapia anti virus e i ventilatori polmonari automatici, oppure il comparto relativo alla mobilità sostenibile con Gurubags e 3Bici e infine tutta l'area dei droni e le applicazioni (Game of Drone - Fablab Comminity). La fiera si fa così portavoce di quanto è accaduto in questi mesi con la pandemia, raccontando storie di solidarietà e progetti concreti. Molte le attività rivolte ai più piccoli, nonché alle scuole e università del territorio. La partecipazione, tanto per visitatori che per espositori, è gratuita.