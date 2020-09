Cdp supporta Gualadispensing, finanziamento da 12,5 milioni

Cassa Depositi e Prestiti supporta con un finanziamento di 12,5 milioni, il piano di investimenti 2020-2022 del Gruppo Gualadispensing, leader nella produzione e commercializzazione di dispensatori ("trigger sprayer") per l'erogazione di prodotti per la pulizia e per il settore sanitario. L'intervento di Cdp andrà a sostenere, in particolare, l'acquisizione di macchinari e linee produttive. "Guala Dispensing è un'azienda storica del territorio, che è riuscita a distinguersi per capacità di innovazione e internazionalizzazione, leve di crescita grazie alle quali ha saputo conquistare una posizione di leadership nella propria specifica nicchia di mercato - commenta Nunzio Tartaglia, Responsabile Divisione Cdp Imprese -. Questa caratteristica è molto diffusa tra tante aziende italiane ed è un onore per Cdp sostenere queste eccellenze nei loro progetti di investimento e sviluppo". "Siamo davvero soddisfatti dell'operazione appena conclusa - aggiunge Stefano Guala, presidente e amministratore delegato di Guala Dispensing -. Il nostro Gruppo è impegnato in un piano di investimenti ambizioso: Cdp ne ha compreso l'importanza e si è dimostrata un validissimo partner per il sostegno finanziario dei nostri progetti". Con un fatturato consolidato nel 2019 di circa 174 milioni di euro, e oltre mille dipendenti nel 2020, Gualadispensing conferma la crescita degli ultimi anni. Il Gruppo, oltre ai due impianti industriali ubicati ad Alessandria dispone attualmente di stabilimenti produttivi in Messico, Cina e Romania. Attraverso le controllate estere, inoltre, presidia anche Usa, Regno Unito e Francia.