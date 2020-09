Museo Cinema Torino: Ghigo, possibile 2020 in pareggio

"Nonostante le difficoltà possiamo immaginare con una certa qual certezza di chiudere l'anno 2020 in pareggio. Un risultato piuttosto significativo. La situazione è sotto controllo per quanto riguarda i concetti di buona amministrazione del museo". Ad affermarlo è il presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino, Enzo Ghigo, durante l'audizione in Commissione Cultura dei vertici della Fondazione Maria Adriana Prolo Museo del Cinema e dei revisori dei conti, che hanno evidenziato una riduzione dell'esposizione bancaria da poco meno di 4,2 mln a 1,1 mln. "Il 2021 - ha aggiunto Ghigo - è un anno che rappresenta un punto di criticità per tutti, vediamo come verrà affrontato. Noi abbiamo fatto tutte le domande possibili su tutti i Dpcm per raccogliere tutti i contributi che ci permettano di affrontare il 2021 con una maggiore tranquillità". Il direttore del Museo, Domenico De Gaetano, ha sottolineato che "è stato molto doloroso effettuare i tagli a causa dell'emergenza Covid". "Avevamo creato un programma di eventi - ha ricordato - che avrebbero attirato molto l'attenzione sulla nostra città e abbiamo dovuto ridimensionarli, con l'idea comunque di tenere in piedi i festival. Abbiamo cercato di mantenere la nostra attività di aprire il cinema Massimo il prima possibile ed è stato un grande successo. Così come il progetto di video mapping sulla Mole, primo passo per un museo innovativo e attento al cosiddetto post cinema". Per il presidente della commissione, Massimo Giovara, "oggi è stato confermato il buon lavoro amministrativo del Museo svolto a partire dal 2016".