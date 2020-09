Vino, da Ue via libera a distillazione di crisi in Piemonte

La Commissione europea ha dato il via libera all'Italia al programma da quattro milioni di euro in aiuti alla distillazione di crisi per i produttori di vino del Piemonte. L'aiuto è limitato ai vini a denominazione, Dop e Igp. Il vino sarà distillato in alcol utilizzato per scopi industriali, compresa la disinfezione, o per scopi farmaceutici o energetici. Il budget nazionale stanziato per questa misura si traduce in un sostegno compreso tra 6,5 e 12,5 euro per ettolitro di vino destinato alla distillazione. In tutto, si stima che saranno distillati 84mila ettolitri di vino. La decisione si aggiunge a una serie di misure di sostegno eccezionali per il settore vitivinicolo adottate dalla Commissione il 7 luglio 2020.