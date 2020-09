Torino: auto +2% in prima settimana scuola, bici +22%

Traffico auto in calo del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma in aumento sempre della stessa percentuale in confronto alla settimana passata, e crescita, rispettivamente del 17 e del 22% dell'uso della bicicletta. Sono i dati rilevati dalla Centrale della Mobilità del Comune di Torino, gestita da 5T, e riferiti al traffico veicolare nella prima settimana di riapertura delle scuole. Percentuali più alte, per le auto, se si prende in considerazione, però, la fascia oraria fra le 7 e le 10, con un +7% rispetto alla settimana precedente e un -4% se riferito allo stesso periodo del 2019. Per quel che riguarda i passaggi in bicicletta, nell'ora di punta del mattino si e' registrato un +14% rispetto alla prima settimana di scuola dell'anno scorso e un +37% rispetto alla scorsa settimana, quando ci si sono stati anche alcuni giorni di maltempo.