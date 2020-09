Referendum: fiaccolata Torino sostenitori del No

Con lo slogan “(S)Veglia per la Democrazia” si tiene questa sera a Torino, in piazza Castello, l'ultima iniziativa promossa dal Comitato per il No al referendum sul taglio dei parlamentari prima del silenzio elettorale. "Una fiaccolata da fermi - spiega Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani - per convincere gli ultimi incerti a difendere la democrazia da un parlamento a guida 5s e Pd a cui il contenuto del referendum importa poco o nulla, come dimostra il fatto di non aver pubblicato l'opuscolo con le ragioni chiare e ben spiegate per il Sì e per il No richiesto da un odg presentato da Riccardo Magi e accolto dallo stesso governo".