Montagna: colle dell'Agnello, compie 50 anni strada valico

La strada del Colle dell'Agnello, il terzo valico più alto delle Alpi dopo Iseran e Stelvio, compie 50 anni. In vetta al colle che unisce valle Varaita e Queyras francese, le autorità italiane e d'oltralpe si sono incontrate oggi per suggellare la ricorrenza. La strada del colle venne aperta il 19 settembre 1970. Allora era una carrozzabile sterrata e solo negli anni '90 venne completata l'asfaltatura su entrambi i versanti. "Siamo qui per ricordare il lavoro delle persone che mezzo secolo fa realizzarono quest'impresa - ha detto Federico Borgna, sindaco e presidente della Provincia di Cuneo - e per ricordare l'importanza turistica, sociale ed economica di questa strada". "Mezzo secolo fa in Europa venivano costruiti i muri; qui è stato costruito un ponte tra due territori da sempre amici", ha aggiunto Bruno Genzana, consigliere della regione Paca. La ricorrenza è stata suggellata dalla presentazione di un volume "Colle dell'Agnello, una strada appesa al cielo" (Fusta editore).