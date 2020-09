Caso Ream, sentenza Appendino attesa per pomeriggio

È attesa per questo pomeriggio la sentenza sul caso Ream che vede tra gli imputati la sindaca di Torino, Chiara Appendino, l'assessore al Bilancio, Sergio Rolando e l'ex capo di Gabinetto, Paolo Giordana. Accusati di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, hanno chiesto tutti e tre il rito abbreviato. Imputato anche il direttore finanziario del Comune Paolo Lubbia che ha, invece, scelto il rito ordinario. Appendino e Rolando questa mattina si sono presentati in aula. Il processo riguarda la vicenda dell'ex Westinghouse e una caparra di cinque milioni che la società Ream (partecipata della fondazione Crt) aveva versato nel 2012 al Comune, guidato allora da Piero Fassino, per avere un diritto di prelazione sull'area dove si pensava di costruire un centro congressi. A fine 2013, la Città aggiudicò il progetto a un'altra società. Secondo l'accusa, la giunta Appendino non avrebbe inserito nel bilancio 2017 i 5 milioni versati come caparra. Per la sindaca e assessore la procura ha chiesto un anno e due mesi, un anno per l'ex capo di gabinetto.