Sanità: all'Asl To3 premio Ue per progetto Alzheimer

Con il progetto “Move your Hands for Dementia”, mirato all'inclusione sociale delle persone affette da Alzheimer e da altre forme di demenza, l’Asl To3 è stata premiata dalla Commissione europea nell' ambito del programma Erasmus Plus - settore Educazione per gli Adulti. La proposta ha ottenuto un finanziamento di 300.000 euro e rientra fra le poche candidature ad essere state approvate a livello nazionale. È stata presentata dall'Asl all'interno di un partenariato strategico che coinvolge enti pubblici e privati di 7 paesi europei: Belgio, Bulgaria, Cipro, Grecia, Slovenia e Spagna, oltre all'Italia. L'obiettivo è creare una comunità amichevole attorno ai soggetti affetti da demenza, composta delle persone con cui vengono in contatto nella quotidianità, familiari, cittadini, operatori socio-sanitari. Un mezzo per supportare sia i malati che i loro familiari, promuovere comportamenti più adeguati, che portino a ridurre il numero dei ricoveri. Solo in Piemonte ci sono 80.000 le persone con disturbi neurocognitivi, un fenomeno in aumento in tutta Europa e a cui è sempre più difficile fornire risposte. Per questo l'Asl To3 sta investendo per incentivare le diagnosi precoce. "E' un approccio innovativo, che parte da una prospettiva differente nella considerazione di malattie difficili da affrontare e di grande diffusione come l'Alzheimer che costituiscono una sfida per tutto il sistema sanitario", sottolinea il direttore generale dell'Asl To3, Flavio Boraso.