Aggrediscono giovani al parco, arrestati da polizia a Torino

Notte da incubo per un gruppo di ragazzi pakistani aggrediti e derubati da una gang a Torino. Ad aggredirli sei-sette giovani, tra cui due italiani e un brasiliano di 18 anni e 19 anni, che sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e denunciati per lesioni personali aggravate. Decisivo l'intervento di due agenti di polizia liberi dal servizio, intervenuti nel parco di fronte al Palazzo di Giustizia, dove i giovani pakistani sono stati accerchiati dalla gang, picchiati e derubati di una bici.