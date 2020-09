Azzardo: Piemonte, prosegue discussione su modifica legge

Non si placa, in Consiglio regionale, la battaglia intorno alla modifica della legge del 2016 per il contrasto alla ludopatia. L'argomento è tornato oggi in Commissione dove la Lega ha ritirato una delle sue due proposte di legge, mantenendo quella più articolata che prevede, in sostanza, una revisione dell'impianto della normativa in vigore che verrebbe quindi superata. La discussione proseguirà, dunque, solo su questa proposta del Carroccio (Pdl 99) e su quella del M5s (Pdl 53). A questo proposito Luv e M5s hanno sottolineato la necessità di audire funzionari dell'assessorato alla Sanità, operatori delle Asl e rappresentanti dell'Ires sulla diffusione del gioco d'azzardo patologico e sulle ricadute dell'attuale legge sull'occupazione. "Difenderemo una norma che funziona e che è stata approvata all’unanimità", assicura il vicepresidente della Commissione Sanità, Domenico Rossi (Pd), che parla di "una situazione del Piemonte in controtendenza rispetto a quella nazionale, a conferma dell'efficacia della legge attuale, che mette paletti chiari a tutela della salute dei cittadini e del benessere delle famiglie". Duro il capogruppo di Luv, Marco Grimaldi: "La nostra legge ha portato meno slot, meno povertà, meno ammalati. 'Lega slot' e 'Fratelli di gioco' - accusa - vogliono tornare al 'Casino' Piemonte' e saldano le promesse elettorali giocando d'azzardo sulla pelle dei più deboli. Diminuire le occasioni di gioco - ribadisce - è il presupposto fondamentale per combattere la ludopatia".