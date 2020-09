Torino: Lo Russo (Pd), condanna Appendino rattrista per città

"La sentenza di condanna della sindaca Appendino, dell'assessore Rolando e dell'ex capo di gabinetto Giordana per la vicenda Ream ci rattrista per la Città e per l'immagine di Torino. Il nostro giudizio negativo sulla qualità e le capacità di questa amministrazione non cambia, è politico, e tale resta". Così, su facebook, il capogruppo Pd in Sala Rossa Stefano Lo Russo. "Rimaniamo convinti - aggiunge Lo Russo - che Torino abbia davvero bisogno di una svolta, di un programma di ampio respiro che metta al centro il lavoro e lo sviluppo e di persone realmente qualificate a guidarlo. Occorre quanto prima lasciarsi alle spalle questi anni e avviare una nuova fase per la città", conclude.