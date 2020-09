Meteo: cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci

A Torino oggi, martedì 22 settembre, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi; temporaneo assorbimento dei fenomeni in serata, sono previsti 48.6 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3216m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia. Piemonte: poche novità in vista, in quanto è attesa una nuova giornata caratterizzata da spiccata variabilità. Alternanza tra nubi e sole e frequenti occasioni per acquazzoni, localmente temporaleschi. Saranno più probabili tra Piemonte e VDA, ma salturariamente anche sulle interne liguri e più marginalmente sulle coste. In Liguria mare poco mosso. Temperature poco variate.