Tinexta: InfoCert acquista il 16,7% della tedesca Authada

InfoCert SpA, società del Gruppo Tinexta, ha sottoscritto un accordo per l'acquisto del 16,7% di Authada, identity provider tedesco all'avanguardia, con l'obiettivo di arrivare a controllarne il 100%. L'operazione espande la presenza di InfoCert nell'area strategica Dach, proseguendo nell'intenzione di Tinexta di creare 'un campione europeo' dei servizi di Digital Trust. "Questa partnership strategica ha un eccezionale potenziale di crescita con significativi vantaggi reciproci nel prossimo triennio - spiega Andrea Chevallard, amministratore delegato di Tinexta -. Il mercato tedesco è fondamentale per i nostri piani di espansione del business nel Digital Trust. Inoltre, gli asset tecnologici di Authada arricchiranno notevolmente l'offerta di Tinexta e consentiranno l'espansione commerciale in tutta Europa". "L'ingresso di Authada nel Gruppo - aggiunge l'ad di Infocert, Danilo Cattaneo - ci consentirà di offrire - in tutti i 20 Paesi in cui siamo già presenti - una serie più ampia di capacità tecnologiche innovative che miglioreranno ulteriormente la sicurezza dei servizi digitali offerti". Attiva nei mercati della finanza, delle telecomunicazioni e del betting, Authada si sta espandendo nel settore assicurativo, nell'e-commerce e nell'e-Health. Sua e' l'unica app autorizzata a leggere istantaneamente i dati memorizzati sulle carte d'identità elettroniche tedesche.