Lavoro: Cirio, serve misura che premi chi non licenzia

"Il momento elettorale è finito. Ora bisogna sedersi intorno a un tavolo e lavorare con concretezza. il governo deve inventare un'iniziativa per premiare chi non licenzia come prima si faceva per le assunzioni e per questo bisogna dare alle imprese una convenienza reale e immediata". Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al taglio del nastro degli Stati Generali del Lavoro, al via oggi nella sede del Politecnico al Castello del Valentino. "Dobbiamo essere veloci, studiare qualcosa subito. Non possiamo vietare alle imprese di licenziare, ma dobbiamo rendere conveniente non farlo", ha sottolineato.