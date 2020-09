Ambiente: Marnati, Festival Torino sempre più importante

"I temi ambientali vanno affrontati in modo pragmatico e non ideologico. La tutela dell'ambiente può convivere con lo sviluppo economico, anzi sarà un traino per una futura bio-economia. Come Regione Piemonte contiamo di investire in questo settore, sempre più centrale, almeno quanto fa a livello europeo il Recovery Fund, il 37%". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, partecipando oggi alla Mole Antonelliana- Museo del Cinema di Torino alla presentazione della 23ª edizione del Festival CinemAmbiente in programma dall'1 al 4 ottobre. "Questo festival sta crescendo di anno in anno e diventando sempre piu' importante a livello regionale ma anche nazionale - ha aggiunto Marnati - sono molto orgoglioso di essere qui alla sua presentazione. E sono molto d'accordo con i suoi vertici che hanno deciso di organizzarlo anche in questo anno così difficile per i grandi interventi internazionali".