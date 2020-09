Rifiuti: M5s, Cirio si smarchi da ipotesi nuovi inceneritori

"In Piemonte non servono nuovi inceneritori e l'Arpa è stata chiara circa le pesanti ripercussioni sulla salute dei cittadini". Ad affermarlo il consigliere regionale M5s Giorgio Bertola e il consigliere comunale pentastellato di Vercelli Michelangelo Catricalà che sollecitano il presidente Alberto Cirio a "smarcarsi" dall'assessore all'Ambiente Matteo Marnati circa la possibilità di nuovi impianti. Per i due esponenti 5 Stelle si tratta di "un'ipotesi fuori dal tempo, che fra le altre cose cozza contro un piano rifiuti regionale che non prevede nuovi impianti". Ipotesi, quelle di Marnati, "che hanno irritato anche il consigliere leghista Alessandro Stecco che - osservano Bertola e Catricalà - ha voluto sincerarsi che il vercellese rimanesse fuori da qualunque progettazione perché 'ha già pagato un pesante dazio' e non intende sacrificarsi nuovamente. La giunta leghista ha quindi realmente intenzione di sacrificare nuove fette di territorio mettendo a rischio la salute dei cittadini?" si chiedono, sottolineando che "il quadro impiantistico di incenerimento è saturo e oggi più che mai è necessario concentrare gli sforzi sul riciclo e soprattutto sulla diminuzione della produzione di rifiuti".