Lo Russo (Pd), nessun accordo con Appendino e M5s

"Leggo le reazioni e le analisi del voto. E per la nostra città e per le amministrative che ci saranno tra pochi mesi nel 2021 mi convinco sempre di più: barra dritta, centrosinistra unito e inclusivo, idee programmatiche chiare, forte e netta discontinuità e nessun accordo ufficiale o segreto con Appendino e il M5S e primarie per scegliere il candidato sindaco che guiderà la coalizione". Così, all'indomani del risultato elettorale, il capogruppo Pd al Comune di Torino, Stefano Lo Russo, traccia la strada per il voto che in primavera porterà a eleggere il sindaco del capoluogo piemontese. "Così, e credo solo così - osserva in un post su Facebook - ce la si può fare".