Piemonte: Cirio, con Cdp fondo immobiliare, no alienazioni

"Abbiamo dato l'avvio con Cassa Depositi e Prestiti a un fondo immobiliare nel quale far confluire gli immobili della Regione. Ho ereditato dei programmi finanziari che prevedevano l'alienazione dei beni, ma credo che farlo oggi sia sbagliato perché il valore è basso. E anche perché ritengo sbagliato vendere i gioielli di famiglia o, come diceva mio padre, la casa in piazza. Quindi ci stiamo organizzando per non alienare immobili importanti, come quello che ospita gli uffici in Piazza Castello a Torino, ma per metterli a reddito attraverso un fondo immobiliare pubblico". Lo ha sottolineato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, rivendicando le scelte di amministrazione fatte, in occasione del giudizio di parifica del rendiconto 2019 della Regione da parte della Corte dei Conti. "Su Finpiemonte - ha aggiunto - ci sono raccomandazioni importanti della Corte, che finalmente con il nuovo cda nominato dalla mia Giunta riusciremo a seguire. Abbiamo voluto che avesse al suo interno le professionalità tecniche necessarie per affrontare proprio il tema dei crediti e degli immobili". "Quanto al nuovo grattacielo - ha detto ancora - è un tema prioritario sul quale nei prossimi giorni annunceremo nei dettagli un cronoprogramma con i tempi di realizzazione".