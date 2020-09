Sanità: accordo Regione-Mauriziano su Lanzo e Valenza

Accordo raggiunto ieri pomeriggio in assessorato regionale alla Sanità tra la Fondazione Ordine Mauriziano, la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie locali To 4 e Alessandria sull'ospedale di Lanzo e sul presidio sanitario di Valenza. La Fondazione Ordine Mauriziano affitta i due immobili per uso sanitario alla Regione dal 2003, e dal 2009 era in corso un contenzioso legato al riconoscimento dei canoni di locazione e alle spese anticipate dalla Regione per la manutenzione. L'intesa, raggiunta alla presenza dell'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, pone fine alla vertenza e individua un nuovo percorso per il migliore utilizzo delle due strutture. "E' un risultato storico - afferma Icardi - con il quale si va finalmente a chiudere una partita da troppo tempo in sospeso. Potremo ora guardare con maggiore razionalità ai bisogni strutturali della Sanità di Lanzo e Valenza".