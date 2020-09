Piemonte: Marnati, Regione punterà su ricerca sanitaria

In Piemonte la ricerca sanitaria avrà un corridoio facilitato tra gli investimenti con i fondi europei. Lo ha spiegato l'assessore alla Ricerca e Innovazione, Matteo Marnati, intervenendo in sesta Commissione per illustrare gli obiettivi previsti dal Defr 2021-23. "La crisi sanitaria ed economica causata dalla pandemia - ha detto Marnati - ha fortemente condizionato le strategie di intervento regionali attuate con i fondi strutturali. Ora viene infatti prevista la possibilità di promuovere gli investimenti necessari a rafforzare la capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari. Tale ampliamento consentirà, modificando il Por-Fesr, di sostenere spese connesse all'emergenza sanitaria". "Dieci milioni, previsti dal bando Infra-P a sostegno della ricerca - ha aggiunto - saranno dedicati a progetti di ricerca specifici sul Covid, con un finanziamento minimo di 250 mila euro a progetto: si tratta di fondi già rimodulati ma fermi in attesa delle necessarie autorizzazioni ministeriali e di cui saranno beneficiari gli atenei piemontesi". Marnati ha anche sottolineato che "i 60 milioni del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) della programmazione 2014-2020, destinati alle Città della Salute di Torino e Novara per progetti di ricerca e per attrarre sul territorio piemontese aziende farmaceutiche estere, potranno essere spesi entro il 2021".