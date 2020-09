OPERE & OMISSIONI

Nessun commissario per la Tav

La ministra De Micheli, dopo aver fatto finora orecchie da mercante, risponde picche alla richiesta del governatore: "Non serve, l'opera sta andando avanti con regolarità". Il nodo degli interventi compensativi

“Non abbiamo fatto il commissario per la Tav” Torino-Lione “perché non ce n’è bisogno, perché la Tav sta andando avanti con regolarità”. Dopo aver risposto con il silenzio alla richiesta, più volte avanzata, del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha definitivamente escluso la nomina della figura che, a detta di molti, sarebbe utile per svolgere un ruolo di raccordo tra i vari soggetti, con il compito di velocizzare l’opera, soprattutto riguardo la realizzazione della tratta nazionale e le opere di compensazione. L’esponente di governo lo ha affermato rispondendo alle domande durante l’audizione nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, sull’individuazione delle priorità del Mit nell’utilizzo del Recovery Fund.

Lo scorso luglio, Cirio aveva sollecitato il Governo a designare “entro la fine dell’estate” i commissari per le tre opere giudicate strategiche dal Piemonte: il completamento dell’Asti-Cuneo, la Pedemontana e appunto la Tav. E per quest’ultima aveva suggerito la nomina del prefetto di Torino Claudio Palomba: “Noi non facciamo richieste, non abbiamo nessuno da proporre, tranne per la Tav. E si tratta di una figura istituzionale, tecnica, non un politico”. A incalzare l’esecutivo ci aveva provato lo scorso agosto anche la Lega che, attraverso un emendamento al decreto Semplificazione, individuava però nel governatore la figura più idonea a ricoprire il ruolo: “L’inazione del governo sulla Tav è intollerabile ed inaccettabile – scrivevano i parlamentari piemontesi del Carroccio –. Proponiamo che il presidente della Regione Piemonte sia nominato a capo dell’Osservatorio Torino-Lione, unica sede tecnica di confronto, e commissario straordinario”.