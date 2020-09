Coronavirus: 95 nuovi contagi in Piemonte, un decesso

È ancora alto il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte. Nelle ultime 24 ore, l'Unità di crisi regionale ne ha registrati 95, per un totale dall'inizio della pandemia che sale a 34.575 piemontesi. Registrato anche un decesso (4.157 da inizio emergenza). I nuovi guariti sono invece 35, con altri 399 in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 8, uno in più rispetto a ieri, 163 quelli non in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.247. I tamponi diagnostici finora processati sono 682.282, di cui 379.273 risultati negativi.