Scuola: Piemonte, 26 positivi dalla ripresa delle lezioni

Sono 785 gli studenti e gli operatori della scuola che oggi hanno usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per l'esecuzione immediata del tampone per la diagnosi del Coronavirus. Il dato comprende sia gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che hanno approfittato dell'opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del test. Dall'inizio dell'anno scolastico, i casi di positività attualmente riscontrati attraverso gli accessi diretti sono stati 26.