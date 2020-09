Torino: videosorveglianza, consiglieri M5s critici in Aula

Le telecamere per la videosorveglianza non piacciono a tutti i consiglieri 5 Stelle di Torino e la delibera di variazione di Bilancio che, fra le altre cose, incamera le risorse per il progetto Argo passa solo con 17 voti a favore della maggioranza e vede anche 4 astenuti. L'atto è stato votato oggi nel primo Consiglio comunale in cui la sindaca Chiara Appendino non è più espressione dei pentastellati dopo la sua autosospensione dal Movimento in seguito alla condanna in primo grado nel processo Ream. La delibera contiene fra le diverse voci quella che riguarda l'acquisto di telecamere, sia per il progetto Argo sia per infrastrutturare la città in vista della nuova Ztl. Un abbinamento che ha spinto 4 consiglieri pentastellati ad astenersi ed altri a esprimere perplessità pur votando a favore. Bocciato, invece, l'emendamento proposto dal Pd che chiedeva di destinare a piste ciclabili e pedonalizzazioni i fondi previsti per le telecamere per la Ztl.

A esprimere "fortissimi dubbi sull'utilità della videosorveglianza, soprattutto nel prevenire i reati", la consigliera Maura Paoli che ha affermato di "non poter votare questa delibera che purtroppo mischia provvedimenti che avrebbero dovuto essere affrontati in modo diverso". Per la collega Daniela Albano "le periferie non hanno bisogno di videocamere ma di ben altro, di ascolto, di scuole di eccellenza. Le telecamere - ha aggiunto - non garantiscono la sicurezza, sono solo un'illusione, un contentino che si da' agli abitanti delle periferie per far finta che si stia pensando anche a loro. Per questo, per quanto sia favorevole allo stanziamento per telecamere per la Ztl mi astengo sulla delibera". Astenute anche le consigliere Viviana Ferrero e Barbara Azzarà, che ha criticato il fatto che la delibera "leghi le due questioni, Ztl e progetto Argo. I cambiamenti non avvengono con le telecamere" ha aggiunto mentre il collega Federico Mensio, pur votando la delibera, ha espresso dubbi sulla videosorveglianza "che dà un senso di falsa sicurezza".