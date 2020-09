Fase 3: Torino, prorogata sospensione imposta di soggiorno

È estesa anche al quarto trimestre 2020 la sospensione dell'imposta di soggiorno, che era stata decisa per venire incontro alle difficoltà del settore dovute all'emergenza Covid-19. Il prolungamento della misura è stato approvato oggi dalla Giunta torinese su proposta dell'assessore al Bilancio e ai Tributi, Sergio Rolando, che evidenzia come con questa modifica al Regolamento l'amministrazione comunale si proponga "di assicurare, in un momento di particolare difficoltà per la forte riduzione dei flussi turistici in conseguenza dell'emergenza sanitaria, un concreto sostegno al settore alberghiero, contribuendo a contrastare gli effetti negativi della crisi per un comparto che deve e dovrà risultare trainante per l'economia del territorio e strategico in chiave di ripresa". L'esponente della Giunta Appendino ricorda quindi che "considerando gli appuntamenti internazionali programmati a partire dal prossimo anno a Torino sarà infatti essenziale non solo mantenere l'attuale livello di offerta recettiva in città, ma occorrerà operare per aumentarla".