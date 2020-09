Icardi terzo a casa sua

Dicono che… pur felice per l’elezione di Laura Capra a sindaco di Santo Stefano Belbo, Luigino Genesio Icardi non abbia nascosto una certa amarezza per l’esito personale. L’assessore alla Sanità del Piemonte, infatti, senza dare troppa pubblicità alla cosa era candidato nel comune di cui è stato per una decina di anni primo cittadino, avendo al suo fianco in qualità di vice proprio Capra. Tutto bene? Mica tanto, visto che dallo spoglio è risultato “solo” terzo: pur ottenendo 117 preferenze è stato superato da Riccardo Rabellino (131) e Francesco Galluccio (181). Un mezzo smacco domestico, insomma.