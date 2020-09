Lavoro nero tra vigneti Piemonte, sanzionate due aziende

Ancora lavoratori in nero tra le vigne del Piemonte. Nel corso di ispezioni in aziende vitivinicole, i carabinieri di Alessandria e Asti hanno sanzionato per complessivi 36mila euro un 60enne e un 72enne. Rispettivamente titolari di attività a Rosignano Monferrato e Cella Monte, occupavano in nero 10 lavoratori.