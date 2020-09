Camera 5 anni di crescita, 40 mostre e 220.000 visitatori

Camera, Centro Italiano per la Fotografia, si prepara a festeggiare il quinto compleanno. Un'occasione importante che sarà festeggiata in grande stile dal 30 settembre al 4 ottobre, con mostre, proiezioni sui palazzi, incontri, letture portfolio e visite. E' anche il momento giusto per fare un primo bilancio dopo cinque anni di intensa attività. Dall'apertura, il primo ottobre 2015, a oggi Camera - la cui direzione e' affidata dall'autunno 2016 a Walter Guadagnini, succeduto a Lorenza Bravetta - ha organizzato 40 mostre, 120 incontri e ha attirato 220 mila visitatori. Con "I giovedì in Camera", incontri aperti al pubblico, ha portato a Torino 160 ospiti, nazionali e internazionali. "Con orgoglio e fiducia nel futuro, ci prepariamo a festeggiare il quinto anniversario: un primo traguardo non scontato. La Fondazione Camera dalla sua costituzione ha rappresentato un virtuoso esempio di collaborazione tra pubblico e privato, un lodevole caso di mecenatismo, un interessante modello, raramente esplorato nel mondo della cultura in Italia", sottolinea il presidente Emanuele Chieli. "Cinque anni fa la città si riuniva intorno a Camera, oggi proviamo a portare Camera in città, come abbiamo peraltro fatto in questo lustro, collaborando con tante persone e con tante istituzioni. Oggi godiamo il frutto dell'impegno di cinque anni", commenta Guadagnini.