Sindaco Moncalieri indagato: "amareggiato ma conosco la verità"

"Ieri, proprio a tre giorni dal largo successo elettorale, ho ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Torino". E' quanto scrive il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, in un post su Facebook a commento della nuova vicenda giudiziaria che lo riguarda. "L'ipotesi che mi si addebita - spiega - è di aver compiuto un falso ideologico". "Avrei certificato - prosegue - di avere svolto prestazioni di volontariato presso una associazione di Protezione Civile senza, in realtà, averle eseguite davvero. In questa fase, ovviamente, capirete che non posso dirvi di più nel merito". Il primo cittadino si dice sereno, seppur amareggiato, ma è certo che "le indagini della magistratura, di cui come sempre sono a disposizione, sapranno accertare la verità, una verità che io già conosco".