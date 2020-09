Scuola: caro mensa, a Coazze il pasto da casa è un panino

Nelle scuole di Coazze (Torino) il pasto preparato da casa per gli alunni è ammesso ma sarà rigorosamente "un panino". E' quanto si ricava dalla lettura di una comunicazione della dirigenza. "Si è stabilito - è il testo - che il 'pasto domestico' ovvero 'thermos' per i plessi Pirandello e Macario, anche d'intesa con il sindaco e l'assessore alla scuola, è costituito dalla possibilità di consumare un panino. Potrà usufruirne chi nell'anno precedente ha utilizzato a scuola il pasto alternativo comunque denominato, 'pasto domestico' o 'thermos' o altra denominazione'". "Non è consentito effettuare la consumazione del panino - conclude il documento - a nuove richieste mancanti del requisito specifico di cui sopra". "Pensavamo di averle sentite o lette tutte ma questa notizia ci mancava" è il commento, via Facebook, di Caro Mensa Torino, comitato che da anni insiste per concedere ai genitori la possibilità di mandare i figli a scuola con un pasto preparato a casa: "E se anziché un panino i bambini portassero un tramezzino?".