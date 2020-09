Verdi-Europa Verde ripuliscono Murazzi, sono cuore Torino

"I Murazzi rappresentano il cuore pulsante della storia e movida torinese, e come tali vanno valorizzati e riqualificati per il benessere della comunità e del territorio". Cosi' gli esponenti dei Verdi - Europa Verde Tiziana Mossa, Alessandro Pizzi, Angela Plaku e Antonio Fiore, che questa mattina hanno ripulito i Murazzi di Torino per "ricordare ai cittadini torinesi l'importanza della tutela dell'ambiente". "Questa nostra iniziativa, vuole essere anche un punto di partenza per il rilancio sul territorio del nostro partito - spiegano -. Il nostro è un progetto forte, credibile, che tiene conto tanto delle questioni ambientali quanti di quelle sociali. Siamo L'unica risposta politica di quei cittadini che da tempo ormai chiedono un cambiamento trasversale di Torino, che inizierà con l'avvento delle elezioni comunali del 2021". "Abbiamo progettato un piano di rilancio dei Murazzi, incentrato su tre punti chiave: rinascita culturale del luogo attraverso la creazione di presidi artistici permanenti, una movida che educhi all'ecosostenibilità attraverso una politica plastic free ed eco compattatori - una bottiglia di plastica riciclata produce un buono acquisto valido per negozi di vicinato e locali equo solidali - e infine l'implementazione dei nightbusters con un aumento delle corse notturne".