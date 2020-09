Moncalieri: Moderati, sindaco indagato è brutta notizia

"La notizia delle nuove indagini a carico del Sindaco Montagna è una brutta notizia soprattutto per Moncalieri". Così in una nota il leader dei Moderati, Giacomo Portas. "I Moderati sono da sempre garantisti, perché le battaglie politiche si fanno in aula consiliare e non sulle disgrazie degli avversari - aggiunge insieme al candidato sindaco del partito Abelio Viscomi -. A Moncalieri abbiamo scelto convintamente di non sostenere il sindaco Montagna perché abbiamo una visione diversa della gestione della cosa pubblica e dell'impegno politico. Montagna ha vinto le elezioni a Moncalieri, speriamo che almeno questa volta chiarisca con la città e il Consiglio Comunale i reati che gli attribuiscono".