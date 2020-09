AMBIENTE & POLITICA

Stop al blocco del traffico

Appello alla Regione di artigiani e piccola impresa perché vengano sospesi i divieti di circolazione antismog. "Non possiamo lavorare andando in bici o in monopattino", attacca De Santis. Contro l'inquinamento servono interventi strutturali

“Condividiamo l’appello alla Regione Piemonte affinché sospenda i divieti di circolazione che scatteranno dal 1° ottobre. L’alternativa per gli artigiani sarà andare a lavorare in bici o monopattino. Oppure, coerenti con la tesi della decrescita felice, riscoprire come mezzo di trasporto il mulo, affidabile e green”. Così Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino. “Gli artigiani – sottolinea De Santis – sono rimasti fermi per tre mesi. Chi, finito il lockdown, è riuscito a riaprire la saracinesca, ora non può permettersi di non lavorare a causa dei blocchi del traffico. Le piccole imprese sono stremate e non possono rottamare i veicoli. Per gli artigiani il furgone non è solo un mezzo di trasporto, è uno strumento di lavoro indispensabile per raggiungere il cliente, per non parlare delle aziende che svolgono attività di servizio alle persone”.

Lo schema dell’ordinanza per tenere sotto controllo la qualità dell'aria, con i “famosi” semafori, è stato deliberato ieri dalla Regione insieme con il rinvio del blocco definitivo dei diesel Euro a gennaio, a causa dell’emergenza Coronavirus. Quest’anno il blocco in caso di sforamento arriva fino agli Euro 5 e non fa distinzione in base all’anno di immatricolazione. Un provvedimento che interessa anche i veicoli commerciali, per cui gli artigiani di Cna sono stati i primi ieri a lanciare l’allarme. In particolare sulla possibilità che da gennaio il blocco diventi definitivo per gli Euro 4. Se il semaforo scatterà sull’arancione, dopo quattro giorni di sforamenti del limite di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10 nell’aria, a fermarsi potrebbero essere circa 700mila veicoli solo considerando i diesel Euro 4 e Euro 5 dei privati. Con il rosso, invece, si andrebbero ad aggiungere anche i veicoli commerciali fino all’Euro 5.

“Il protocollo padano sulla qualità dell’aria – aggiunge De Santis – non può venire applicato in questa situazione di emergenza, metterebbe a rischio l’esistenza stessa delle imprese. È stato dimostrato che il blocco e la limitazione del traffico sono scarsamente efficaci: se davvero si vogliono tutelare la salute e la qualità dell’aria occorrono provvedimenti strutturali in grado di incidere sulle diverse cause dell’inquinamento, a partire dal riscaldamento”. Ma gli artigiani nutrono poca fiducia verso Palazzo civico. “Purtroppo – rimarca De Santis – il Comune di Torino poco o nulla ha fatto in questi anni, preferendo condurre una crociata ideologica contro l’automobile, dando la priorità a zizzaganti piste ciclabili e a inutili zone 20”.