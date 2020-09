Torino: dimostrazione Greenpace pro-biciclette

Blitz di Greenpeace a Torino in corso Unione Sovietica, dove un gruppo di volontari ha allestito un simbolico cantiere per trasformare una delle sei corsie dedicate alle auto in pista ciclabile. Con l'iniziativa è stato anche chiesto di ripristinare il servizio To-Bike. I volontari hanno srotolato uno striscione con la scritta "Città per le persone non per le auto". "Investire su modelli di mobilità 'auto-centrici' - dichiara Federico Spadini, responsabile della campagna trasporti di Greenpeace Italia - significa togliere risorse alle alternative non inquinanti. Per questo le amministrazioni locali devono ripensare il modo in cui le persone si spostano nelle città, che sono al tempo stesso i luoghi con il più alto livello di emissioni di gas serra e quelli con i più gravi problemi di inquinamento atmosferico e problemi di salute connessi".