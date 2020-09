Salutate Liuni (e gli altri)

Dicono che… mentre il mondo sanitario e politico attende l’uscita dell’elenco degli aspiranti direttori di Asl e Aso, il parlamentare leghista Marzio Liuni pare certo che Mario Minola perderà la poltrona all’Ospedale di Novara. Doti di preveggenza o accesso a informazioni riservate? Chissà. Intanto El jardinero, come viene sbeffeggiato dai suoi stessi compagni di partito, diffonde la notizia ai quattro venti, forse mosso dal rancore verso il manager che in un recente convegno con a fianco il sindaco Alessandro Canelli si sarebbe dimenticato di lui nei saluti formulati alle figure istituzionali presenti. È vero però che Minola, come alcuni suoi colleghi, molto probabilmente dovrà traslocare in un’altra azienda, in ossequio alle norme anticorruzione sulla rotazione dei dirigenti, di sicuro non per le bizze di un Liuni.