Sanità: Oftalmico; Salizzoni, cosa sarà di posti letto Covid?

Mauro Salizzoni, vicepresidente Pd del Consiglio regionale del Piemonte, chiede quale sarà la sorte dei posti letto Covid allestiti all'Ospedale Oftalmico quando sarà finita la pandemia. Il tema è posto in una interpellanza che sarà discussa in Aula domani. "La precedente amministrazione regionale - ricorda Salizzoni - coerentemente con il piano di rientro dal debito sanitario aveva definito il superamento dell'Ospedale Oftalmico di Torino con il trasferimento delle attività alla Città della salute e all'ospedale San Giovanni Bosco, e la trasformazione dell'Oftalmico in Casa della Salute. L'attuale Giunta, dopo la chiusura del Covid Hospital alle Ogr, ha deciso di ospitarne uno nuovo all'Oftalmico. I posti letto dei Covid Hospital sono a bassa intensita' di cura, possono giungere al massimo a una terapia sub-intensiva con assistenza respiratoria esterna senza intubazione, e possono essere convertiti in lungo-degenze. Questo a differenza delle rianimazioni, che per ovvie ragioni sono sempre rimaste negli ospedali principali". "Dal momento che il posto letto del Covid Hospital ha caratteristiche diverse da quelli di una degenza oculistica, e preso atto il reparto di oculistica previsto al San Giovanni Bosco non è ancora stato attivato - aggiunge - ritengo che la Regione debba chiarire se ha ancora intenzione di fare dell'Oftalmico una Casa della Salute, e pertanto come pensa di riconvertire i letti del Covid Hospital".