Meteo: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, martedì 29 settembre, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3463m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: bel tempo prevalente sulle regioni di Nord Ovest grazie all'aumento della pressione atmosferica. Residui annuvolamenti nella prima parte del giorno sulle Alpi settentrionali, altrove prevalenza di sole, seppur con velature e nubi alte di passaggio. Clima fresco al mattino, gradevole di giorno con valori intorno ai 22°C. In Liguria venti in rotazione da Sud e mare poco mosso o mosso.