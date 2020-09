Fca-Psa: Uilm, scelto da azienda nostro rappresentante

"Fca ci ha informato di aver scelto Fiona Cicconi, manager italo inglese attualmente Chro di Astra Zeneca, come componente del futuro cda di Stallantis in 'rappresentanza' del personale. Si tratta di una scelta compiuta autonomamente da parte aziendale e che quindi non e' in alcun modo espressione dei lavoratori". Lo riferisce Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto. "Si tratta - commenta Ficco - di un'occasione persa, giacché l'idea di avere un componente del cda di Stellantis rappresentate dei lavoratori era stata stata avanzata proprio da Fca, sebbene in risposta al fatto che ciò già avviene in Psa, e sarebbe stata in sintonia con quel tipo di relazioni sindacali partecipative che anche in Italia stiamo costruendo. Chiediamo a Fca di incontrare quanto prima Fiona Cicconi, per capire come intende svolgere il suo ruolo. Quanto meno le chiederemo di farsi a sua volta promotrice di una procedura di consultazione che permetta in futuro di avere davvero un rappresentante in cda espressione dei lavoratori".