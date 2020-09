Busta con proiettili a giudice Torino

Una busta con due proiettili calibro 9x21 è stata intercettata oggi al tribunale di sorveglianza di Torino. Il plico era indirizzato a Elena Bonu, il giudice che di recente ha firmato l'ordinanza che ha negato le misure alternative alla detenzione per la portavoce del movimento No Tav, Dana Lauriola. La Digos ha avviato le indagini. Una giudice "conosciuta per il suo sadismo". Così un sito antagonista, alcune settimane fa, definiva Elena Bonu, il magistrato del tribunale di sorveglianza di Torino cui è stata indirizzata una busta con proiettili. Il testo era un commento alla decisione di non concedere a Dana Lauriola, attivista del movimento No Tav e del centro sociale torinese Askatasuna, misure alternative alla detenzione dopo una condanna.