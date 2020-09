Tav: Virano (Telt) verso accordo Ue

"I due governi, insieme a Telt, dovranno presentarsi compatti e con il cronoprogramma rispettato per ottenere che la Ue incrementi l'impegno come annunciato nei mesi scorsi". Lo dice Mario Virano, direttore generale di Telt, definendosi "moderatamente ottimista" per il prosieguo senza intoppi di quello che è uno dei progetti strategici in Europa. "Sul tavolo - dice Virano - ci sarà la doppia promessa della Ue: portare il finanziamento al 50% sia per la tratta internazionale sia per i due percorsi nazionali. Inoltre - ricorda il dg di Telt - Bruxelles ha già annunciato di voler assegnare un ulteriore 5% di contributo per la gestione realmente binazionale della tratta internazionale, per la quale i finanziamenti saliranno così al 55%". "Se tutto andrà come deve e le promesse saranno mantenute, la Torino-Lione ha le risorse necessarie di qui alla fine dei lavori", afferma Virano.