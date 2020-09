Sanità: Icardi, nuovo ospedale Verduno intitolato ai Ferrero

"I nomi di Michele e Pietro Ferrero impressi per sempre nel cuore di questo ospedale sono, anche per la Sanità, il richiamo all'esempio di persone che hanno fatto della continua elevazione dello standard della qualita' la ragione della loro vita". Così su Facebook l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, in occasione dell'intitolazione del nuovo ospedale di Verduno ai due esponenti dell'industria dolciaria albese. "Sono un invito - sottolinea Icardi - a fare del bene e a farlo bene, come ha dimostrato l'encomiabile esperienza della Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra che ha saputo raccogliere e amministrare le generose risorse dei privati". "Ora che l'ospedale è posto nelle condizioni di lavorare con le tecnologie più avanzate - dice l'assessore - occorre investire sui giovani, sulla formazione, sulla ricerca. Sappiamo che la Fondazione lo sta già facendo, che questa sarà la sfida del futuro per tutti. Un progetto in piena sintonia con la stagione attuale, che in Sanità annulla le distanze con la telemedicina e moltiplica le opportunità di conoscenza attraverso la ricerca tecnologica". "Una Sanità che in Piemonte, patria dell'eccellenza agroalimentare - aggiunge - possa diventare garante assoluta della sicurezza del cibo, che proprio nella terra di Slow Food e dell'Università delle Scienze Gastronomiche conosce la produzione migliore, in continuità con gli studi di scienze dell'alimentazione che la stessa Ferrero sostiene sul fronte sanità". "Per questo - rimarca - potrebbe risultare vincente la candidatura del nuovo ospedale a Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) nel campo della nutrizione clinica e delle malattie metaboliche, punto di riferimento regionale e nazionale per patologie come l'obesità e il diabete, in continuo aumento e tra le frontiere più interessanti con cui si confronta la scienza medica".