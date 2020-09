Cirio: Piemonte ha speso 50% Fse, "siamo prima Regione italiana"

"Uno dei motivi per cui io ho chiesto la fiducia dei piemontesi è quello di evitare ciò che la Corte dei Conti ci ha detto essere accaduto negli ultimi anni. Noi abbiamo speso al 50% il Fondo sociale europeo e siamo la prima Regione d'Italia. Quindi siamo la Regione più brava e abbiamo speso la metà dei fondi, con la programmazione che finisce fra tre mesi". Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio, a margine della presentazione del Bilancio Sociale e di Sostenibilità dell'Irccs di Candiolo. "Nel Fesr, il Fondo europeo dello sviluppo regionale - rimarca Cirio - abbiamo speso il 27%. Ma questo perché i fondi europei sono come un abito le cui misure vanno dette al sarto prima che confezioni il vestito, perché è inutile che cerchi di modificarlo dopo, facendo i bandi che allungano le maniche o accorciano i pantaloni: l'abito non sarà mai idoneo alle tue esigenze". "Stiamo vivendo - sottolinea - momenti molto delicati, perché le scelte giuste noi le facciamo adesso: le misure al sarto di Bruxelles dobbiamo darle adesso. La programmazione 2021-2027 è quella che ci permetterà davvero di far arrivare i soldi sul territorio. Ma i fondi funzionano anche nella misura in cui il territorio li richiede, per questo bisogno ascoltarlo. Se fai un bando che non tira, rimangono dei soldi non spesi". "I Fondi europei per il Piemonte - aggiunge - sono tre miliardi di euro per i prossimi sette anni. E non vorrei incorrere in un rischio intasamento, che fossero troppi sulla carta e poi nessuno sul territorio. Mi fido di più della possibilità di individuare delle azioni mirate, e soprattutto di dare a chi deve spenderli delle procedure speciali che permettano di farlo rapidamente".