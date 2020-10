Manifesti "mafia Tav": denunciati attivisti Partito dei Carc

Due due attivisti del Partito dei Carc sono stati indagati dalla questura di Torino per minacce in relazione alla comparsa nella zona del Tribunale di Torino di volantini "contro la mafia del Tav". La notizia sulle pagine locali, è confermata dagli stessi Carc, secondo cui i due sono stati anche multati per affissione abusiva dalla polizia, che li ha sorpresi nella notte tra martedì e mercoledì nella zona del Tribunale. Le loro abitazioni sono state perquisite ed è stato loro sequestrato del materiale. "Dovessero rivelarsi vere le accuse nei loro confronti, diciamo loro che hanno fatto bene a diffondere un manifestino che giustamente chiama in causa la mafia del Tav. Che 10, 100, 1000 manifestini dello stesso tenore e tipo circolino - scrive il Partito dei Carc in una nota - Che tutti sappiano chi sono gli esponenti delle autorità che in nome della legalità e della sicurezza imperversano contro il movimento No Tav".