Recovery: Gay, risorse opportunità, piano con Regione

"Dopo il lockdown le imprese piemontesi - 5.500 con oltre 250.000 addetti - hanno saputo reagire per ripartire. Ora bisogna passare allo step successivo e investire bene le risorse in arrivo in Piemonte". Lo ha affermato Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, all'evento Innovation Days, organizzato dal Sole 24 Ore. "Tra Recovery Fund e programmazione europea 2021-2027 - ha sottolineato Gay - sono in arrivo oltre 13 miliardi. E' un'opportunità, bisogna pianificare fin d'ora gli investimenti, mettendo al centro l'innovazione, la trasformazione industriale, il binomio indissolubile prodotto-servizio. Con il governatore del Piemonte e i suoi assessori definiremo un piano industriale per la regione che ha un tessuto economico molto eterogeneo,con auto aerospazio, servizi, cultura e tessile. Per noi e' il punto di partenza di un lavoro da fare insieme per costruire per il Piemonte un futuro sostenibile su cinque direttrici: industria, trasformazione digitale, internazionalizzazione, infrastrutture e giovani. Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo iniziato a fare con la Regione, con Cirio abbiamo lo stesso approccio pragmatico".